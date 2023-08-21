Ещё в конце 2022 года я написал статью в блоге на Дзене, в которой разъяснил слегка зажр… евшимся людям, которые не ценят того, что имеют, что именно даёт им Родина (государство) и за что её надо ценить и защищать.
“Я ничем не обязан Родине, она мне ничего не дала!” – написал мне один человек
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Публикация автора, что называется, на злобу дня. Паразитирующих бестолковых особей всё больше, и статей подобных должно быть больше.
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4 час.
vitaly yanushkevich
Этот мальчик ( я думаю что он из средней группы детсада) с не сформировавшимися мозгами, наверняка всё получает от родителей по первому требованию, но родители не вечны, и кому ты будешь нужен, ты ничего не дал Родине, и что-то требовать с неё не имеешь права. Так и подохнешь бичем. За такое воспитание надо родителей потрясти.
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3 час.
Игорь Василевский
Предаст и свалит к нацикам. Его попользуют и отправят на фротн - уже с нами воевать. Где и грохнут. Увы, такие пьявки были во все времена. И есть от этой болячки только один способ излечения - свинцовая примочка
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2 час.
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