“Я ничем не обязан Родине, она мне ничего не дала!” – написал мне один человек

ВТ Вячеслав Тарасов Публикация автора, что называется, на злобу дня. Паразитирующих бестолковых особей всё больше, и статей подобных должно быть больше.

vitaly yanushkevich Этот мальчик ( я думаю что он из средней группы детсада) с не сформировавшимися мозгами, наверняка всё получает от родителей по первому требованию, но родители не вечны, и кому ты будешь нужен, ты ничего не дал Родине, и что-то требовать с неё не имеешь права. Так и подохнешь бичем. За такое воспитание надо родителей потрясти.