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Земля

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Границы земельного участка: как проверить, исправить и защитить свою недвижимость в 2025 году

Границы земельного участка: как проверить, исправить и защитить свою недвижимость в 2025 году

Собственный дом за городом или дачный участок — для многих это не просто квадратные метры, а место силы, результат многолетних вложений и семейное гнездо.

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