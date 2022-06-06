Боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота в ходе учения провели совместный поиск подводных лодок условного противника в Тихом океане

Боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота в ходе учения провели совместный поиск подводных лодок условного противника в Тихом океане

Корабли также выполнили серию артиллерийских стрельб по воздушным целям и постановку радиоэлектронных помех .

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