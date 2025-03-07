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Пластический хирург Молотков рассказал, когда нужно удалять грудные импланты

Пластический хирург Молотков рассказал, когда нужно удалять грудные импланты

Увеличение молочных желез — одна из самых востребованных операций в области эстетической хирургии. Навсегда ли устанавливаются импланты, нужно ли их менять и в каких случаях их необходимо удалить, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков.

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