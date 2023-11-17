«Важное и главное правило – начинай здороваться с соседями»

Детские площадки, скверы и даже парковочные зоны появляются в разных Владивостока благодаря инициативным гражданам, которые создают территориальные общественные самоуправления (ТОСы), а затем принимают участие в конкурсах.
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