Le Soir: вблизи аэропорта Брюсселя вторую ночь подряд заметили БПЛА

Вблизи аэропорта Брюсселя вторую ночь подряд заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает газета Le Soir.
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