Доцент Ильяшенко: черешня и другие летние ягоды могут значительно подорожать

Это связано с заморозками в ключевых южных регионах Черешня и другие летние ягоды в этом году могут вырасти в стоимости из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им.
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