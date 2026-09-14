«Болван, иди договаривайся»: Кедми раскрыл, как окончится СВО

Военно-политический эксперт Яков Кедми сделал прогноз о завершении специальной военной операции на Украине.
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