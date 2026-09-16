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Калиниченко: «Или «Реал» примет реалии современного футбола, или будем 80 минут смотреть на кривляние Винисиуса»

Калиниченко: «Или «Реал» примет реалии современного футбола, или будем 80 минут смотреть на кривляние Винисиуса»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал непростую победу «Реала» над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

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