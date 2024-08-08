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США консультирует Киев по вылазке ВСУ на Курскую область, но называет это «суверенным решением»

США консультирует Киев по вылазке ВСУ на Курскую область, но называет это «суверенным решением»

Госдеп США дал комментарий по поводу вторжения ВСУ на Курскую область.Глава пресс-службы ведомства Мэтью Миллер на регулярном брифинге для журналистов назвал атаку на регион якобы «суверенным решением» Украины.

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