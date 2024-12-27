ТАСС: в подполье сообщили о поджогах офисов "Укрпочты" и "Новой почты"

Офисы и отделения "Укрпочты" и "Новой почты", через которые в том числе Вооруженные силы Украины организовали логистику боевого снаряжения и раздачу повесток в ТЦК, столкнулись с массовыми поджогами со стороны пророссийских подпольщиков.