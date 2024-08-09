Мерло: Альварес пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Атлетико» в ближайшие дни

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес в ближайшее время перейдёт в «Атлетико». Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальных сетях, футболист 12 августа пройдёт медосмотр и подпишет контракт до июня 2029 года.