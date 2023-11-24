Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев весной 2022 года убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить военные действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии