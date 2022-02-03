Марионетка США: Китай объявил врагом бывшую республику СССР и начинает мстить

Американский миллиардер и основатель «Фонда открытого общества» Джордж Сорос в лекции для Стэнфорда высказал ряд тезисов, на которые стоит обратить внимание: — Китай должен сменить политический режим, а генсек КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы государства; — Китай на сегодняшний день стал «самым могущественным авторитарным государством в мире», а его руководитель Си Цзиньпин, в отличие от Дэна Сяопина, действительно верит в коммунизм и считает «красных диктаторов» Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами; — Си Цзиньпин использует Олимпийские игры в 2022 году так же, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер в 1936 — «чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля».