Литвиненко призвал снять «несправедливый» запрет на удары по России оружием США

Как заявил в интервью Financial Times секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, Вашингтон должен снять «абсолютно несправедливый» запрет на нанесение ударов по территории России оружием, которые США поставляют Киеву.
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