Для смолян президентская платформа запустила «Хорошие новости»

Присоединиться к проекту может любой житель Смоленской области – для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о запуске федерального проекта «Хорошие новости» для регионов страны, в том числе для Смоленской области.