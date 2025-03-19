Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Для смолян президентская платформа запустила «Хорошие новости»

Для смолян президентская платформа запустила «Хорошие новости»

Присоединиться к проекту может любой житель Смоленской области – для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о запуске федерального проекта «Хорошие новости» для регионов страны, в том числе для Смоленской области.

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