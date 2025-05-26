Три дня кольца

В прошлые выходные на Moscow Raceway состоялся единственный в этом сезоне уикенд, когда прошли сразу этап спринтерской серии G-Drive СМП РСКГ Спринт с участием всех представленных в серии классов, этап марафонской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс (4-часовая гонка) и этап чемпионата России в зачетной группе Формула 4 — национальный турнир по гонкам на формулах возрожден после многолетней паузы.