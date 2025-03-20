Овчинский: в районе Перово возвели пять новостроек по реновации в 2024 году

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в 2024 году в районе Перово Восточного административного округа завершилось строительство пяти жилых комплексов по программе реновации .