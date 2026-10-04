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TRENDYMEN

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Итальянке достался замок на 45 комнат. Она посчитала, во что обходится его содержание

Итальянке достался замок на 45 комнат. Она посчитала, во что обходится его содержание

Фото: Count Giuseppe Sannazzaro Получить по наследству замок на 45 комнат звучит как готовая сказка.

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Владимир Розов

Нормально хозяйка распорядилась - организовала гостиницу, музей-экскурсии, раз месторасположение позволяет. В России, к огромному сожалению для туристов, можно даже не мечтать посетить крепость в возрасте 900 лет и остаться там пожить, таких объектов не существует.