🏫 15 педагогов работают по программе «Земский учитель» в Симферопольском районе Напомним, «Земский учитель» — федеральная программа, которая помогает привлекать педагогов в школы небольших поселений.
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