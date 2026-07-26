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Минобороны: за сутки над Россией было сбито более 1000 БПЛА

Минобороны: за сутки над Россией было сбито более 1000 БПЛА

Восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было сбито над российскими регионами за сутки 25 июля, сообщила пресс-служба Минобороны России на официальном сайте ведомства.

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