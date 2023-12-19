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Григоренко о КПК: «Россия 25» сыграла в творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова»

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

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