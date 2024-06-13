Крымский бизнес-омбудсмен награждена орденом «За верность долгу»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая приняла участие в торжественной церемонии вручения государственных наград Республики Крым и поощрений Главы Республики Крым, состоявшейся в преддверии государственного праздника Российской Федерации Дня России.
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