Биткоин стремительно растёт, а Ethereum следует за ним

На рынке криптовалют наблюдался значительный рост активности, поскольку биткоин достиг рекордного максимума в более чем $80 000 рано утром в воскресенье, что привело к значительному росту цен на альткоины.
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