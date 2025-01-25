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Как сбылись предсказания Джорджа Оруэлла – от этих пугающих совпадений мурашки по коже

Как сбылись предсказания Джорджа Оруэлла – от этих пугающих совпадений мурашки по коже

Как сбылись предсказания Джорджа Оруэлла – от этих пугающих совпадений мурашки по коже Евгения КомароваДжордж Оруэлл в своих работах делал пугающие предсказания, которые сбылись – от этого мурашки по коже.

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