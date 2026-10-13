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Argentina asks international tribunal to halt Falklands oil project

Argentina asked the International Tribunal for the Law of the Sea on Tuesday to order Britain to halt the Sea Lion oil project near the Falkland Islands.

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