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Россия готова достать из-под сукна проект грандиозного канала “Евразия” из Чёрного моря в Каспий, он станет спасением для Ирана и Казахстана

Россия готова достать из-под сукна проект грандиозного канала “Евразия” из Чёрного моря в Каспий, он станет спасением для Ирана и Казахстана

Сегодня 2,1K прочитали Построить канал, соединяющий Каспийское море с Азово-Черноморским бассейном, планировали еще в 1930-е, но реализовать идею в полной мере не удалось из-за начала Великой Отечественной.

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