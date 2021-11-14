В России разработают новые маски для эффективной защиты от коронавируса

Учеными из Курчатовского института, МИФИ и Института электрофизики и электроэнергетики РАН проанализированы перспективные технологии, позволяющие повысить эффективность защиты органов дыхания от вируса SARS-CoV-2 с помощью масок и респираторов.
Учеными из Курчатовского института, МИФИ и Института электрофизики и электроэнергетики РАН проанализированы перспективные технологии, позволяющие повысить эффективность защиты органов дыхания от вируса SARS-CoV-2 с помощью масок и респираторов.
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