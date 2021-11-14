Самая Модная

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Классно Олеся выглядит!Олеся Судзиловска...
  • Марина
    вот...так...статистика...лжет..с...вакцинами...много...в...больницахДоктор наук Ивано...
  • Алевтина Нещебная
    интересный салат взяла себе  на заметку  БЛАГОДАРЮ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМоментальный сала...

В России разработают новые маски для эффективной защиты от коронавируса

В России разработают новые маски для эффективной защиты от коронавируса

Учеными из Курчатовского института, МИФИ и Института электрофизики и электроэнергетики РАН проанализированы перспективные технологии, позволяющие повысить эффективность защиты органов дыхания от вируса SARS-CoV-2 с помощью масок и респираторов.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх