Пинчук рассказал, с кем на фронте успевает повоевать армия России до «бедолаг из ВСУ»

Фактически армия России сражается против целых двух армий: ВСУ и армии НАТО. Об этом заявил бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук в беседе с изданием Украина.
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