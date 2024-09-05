Восхищенная республика: кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с РФ

Кандидат в президенты Алжира Абделали Хасани Шериф выступил за развитие отношений с РФ. Лидер партии «Движение общества за мир» считает, что российско-алжирские отношения должны строиться на основе дружественного диалога, сообщили «Известиям» в избирательном штабе ведущей исламистской партии республики.
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