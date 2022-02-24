Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщил ЦБ.
Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщил ЦБ.
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