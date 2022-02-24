Российская газета

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Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке

Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщил ЦБ.

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