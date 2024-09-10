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Aydinlik: Киев обратился к террористам в Сирии для операций против России

Aydinlik: Киев обратился к террористам в Сирии для операций против России

Киев провёл переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники.

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