Aydinlik: Киев обратился к террористам в Сирии для операций против России

Киев провёл переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники.
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