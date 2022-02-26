Горбуша в сметане на сковороде

Опубликовано 18.05.2020Разместил: dream [offline]Калорийность: Не указанаВремя приготовления: Не указаноЕсли вы хотите приготовить горбушу так, чтобы она была нежная, не сухая и необычайно сочная, то приготовьте горбушу в сметане на сковороде, как в нашем мастер-классе с фото.