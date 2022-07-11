В Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне у памятника Победы

Полиция в Красноярске выясняет детали инцидента на площади Мира, где молодые люди устроили танцы на пилоне арт-объекта «Ротонда Памяти и Славы», установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.