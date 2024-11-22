Такого не было со времён СССР: Масштаб бедствия для Запада виден из космоса

Коллаж Царьграда Влад Шлепченко Западные эксперты отмечают, что не видели ничего подобного за последние 30 лет: сразу пять заводов, отвечающих за производство твердотопливных ракетных двигателей, расширяют свои производственные площади.
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