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Такого не было со времён СССР: Масштаб бедствия для Запада виден из космоса

Такого не было со времён СССР: Масштаб бедствия для Запада виден из космоса

Коллаж Царьграда Влад Шлепченко Западные эксперты отмечают, что не видели ничего подобного за последние 30 лет: сразу пять заводов, отвечающих за производство твердотопливных ракетных двигателей, расширяют свои производственные площади.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Но то, что враг видит из космоса, он ставит в перечень приоритетных целей. Нацеливая на них что может для обезоруживание России. Или ослабления второй волны отпора и последующих оружейных возможностей атакуемой страны. Это просто логика чужих штабов.
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