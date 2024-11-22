Такого не было со времён СССР: Масштаб бедствия для Запада виден из космоса

Виктор Полуэктов

Но то, что враг видит из космоса, он ставит в перечень приоритетных целей. Нацеливая на них что может для обезоруживание России. Или ослабления второй волны отпора и последующих оружейных возможностей атакуемой страны. Это просто логика чужих штабов.