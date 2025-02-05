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Директива Дугина: "Новая Ялта – мироустройство после Победы"

Директива Дугина: "Новая Ялта – мироустройство после Победы"

Восемьдесят лет назад, 4 февраля 1945 года, началась Ялтинская конференция союзных держав, которая предопределила мировой порядок, сложившийся после разгрома нацистской Германии.

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