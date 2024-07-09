Более 220 проектов комплексного освоения территории в Москве расположены за пределами ТТК

В Москве активно развиваются территории за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимира Ефимова, около 90 процентов всех проектов комплексного развития территорий (КДТ) уже работают или будут работать на этих территориях – это 221 проект.