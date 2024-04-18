Правда ли, что в центре Барнаула запретят кататься на электросамокатах?

По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислава Перцева, депутаты поддержат это предложение Движение электросамокатов на нескольких центральных улицах Барнаула могут ограничить в ближайшее время.
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