Юрист Хаминский: за ловлю рыбы в местах нереста грозит уголовная ответственность

В России ближайшие два месяца действуют ограничения на рыбную ловлю, связанные с нерестом. Нарушение правил грозит большим штрафом и тюремным сроком, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.