Юрист Хаминский: за ловлю рыбы в местах нереста грозит уголовная ответственность

В России ближайшие два месяца действуют ограничения на рыбную ловлю, связанные с нерестом. Нарушение правил грозит большим штрафом и тюремным сроком, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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