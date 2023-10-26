7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

Игорь Морозов

Странно почему то не нашёл ни одной зависимости из вышеназванных. Это что значит? Я практически полностью позитивный. Ура Мне автор раскрыл мои глаза на меня. Сейчас осталось ходить с вечной улыбкой идиота. Хорошо хоть не надо всем рассказывать что у меня нет его (автора) зависимостей.