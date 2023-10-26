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Всё о женщинах

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7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

Изменился ли советский человек внешне? Безусловно. Но изменился ли он внутренне, вот в чем вопрос… Эта мысль давно приходит мне в голову, и результат раздумий таков: изменения скорее имеют косметический характер.

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Комментарии
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Игорь Морозов
Странно почему то не нашёл ни одной зависимости из вышеназванных. Это что значит? Я практически полностью позитивный. Ура Мне автор раскрыл мои глаза на меня. Сейчас осталось ходить с вечной улыбкой идиота. Хорошо хоть не надо всем рассказывать что у меня нет его (автора) зависимостей.
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3 д.
Наталия Комлева
Я покупаю много книг (хорошие скидки). Но не могу сказать, что меня это беспокоит.
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2 д.
Александр Григоров
Вы уверены или собственный опыт  покоя не дает?
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2 д.

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