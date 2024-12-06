В Усольском районе водитель тойоты врезался в митсубиси на встречке и погиб

Утром 6 декабря в Усольском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На старой дороге к городу Ангарску водитель тойоты не справился с управлениям и выехал на встречку, где столкнулся с митсубиси.
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