Вадим Мироненко: Добровольцы из Донбасса помогли отстоять независимость Абхазии

News Front публикует эксклюзивное интервью с членом Общественной палаты Республики Абхазия, президентом Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадимом Мироненко В минувший понедельник прибывший в Донецк из Сухума общественный деятель, президент Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадим Мироненко торжественно вручил представителям Донбасса памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» В интервью News Front гость из Сухума рассказал о боевом братстве, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя молодыми государствами на постсоветском пространстве – Абхазией и ДНР.