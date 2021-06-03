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Вадим Мироненко: Добровольцы из Донбасса помогли отстоять независимость Абхазии

Вадим Мироненко: Добровольцы из Донбасса помогли отстоять независимость Абхазии

News Front публикует эксклюзивное интервью с членом Общественной палаты Республики Абхазия, президентом Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадимом Мироненко В минувший понедельник прибывший в Донецк из Сухума общественный деятель, президент Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадим Мироненко торжественно вручил представителям Донбасса памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» В интервью News Front гость из Сухума рассказал о боевом братстве, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя молодыми государствами на постсоветском пространстве – Абхазией и ДНР.

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