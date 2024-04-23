Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Что бы нам ни говорили о разногласиях Китая И США, а на какие-то более или менее решительные шаги против Америки Кита...Визит Блинкена в ...
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Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место

Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Петр Акопов Завтра начинается визит в Китай Энтони Блинкена — американский госсекретарь хочет обсудить как двусторонние отношения, так и мировую повестку.

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Комментарии
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фарид сабиров
Осталось только РОССИИ и КИТАЮ подписать договор военного сотрудничества. Это будет последний гвоздь в крышку гроба амерам и европизденцам.
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16 час.
V K
Что бы нам ни говорили о разногласиях Китая И США, а на какие-то более или менее решительные шаги против Америки Китай не решается и соблюдает большинство санкций против России. К тому же проамериканское лобби в Китае очень велико и сильно ещё со времен Мао. Поэтому не удивлюсь, если Китай и США договорятся. Тем более, что не так уж Китай с нами дружит - он себе на уме и &quot;дружит&quot; только там, где ему выгодно. Вывод: у России только два союзника - её армия и флот...
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43 мин.

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