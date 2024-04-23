Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место

V K

Что бы нам ни говорили о разногласиях Китая И США, а на какие-то более или менее решительные шаги против Америки Китай не решается и соблюдает большинство санкций против России. К тому же проамериканское лобби в Китае очень велико и сильно ещё со времен Мао. Поэтому не удивлюсь, если Китай и США договорятся. Тем более, что не так уж Китай с нами дружит - он себе на уме и "дружит" только там, где ему выгодно. Вывод: у России только два союзника - её армия и флот...