Пригожин не подтвердил информацию о спонсировании ЧВК «Вагнер» баскетбольной команды «Платов»

ЧВК «Вагнер» не получала никаких писем от женской команды по баскетболу «Платов». Слова основателя компании Евгения Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд».
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии