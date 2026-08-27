Костюк и Лян договорились о запуске образовательных программ

Еврейская автономная область и провинция Хэйлунцзян начали совместные образовательные программы. Губернаторы Мария Костюк и Лян Хуэйлин подчеркнули важность сохранения исторической памяти, укрепления культурных и спортивных связей.
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