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Царьград

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Костюк и Лян договорились о запуске образовательных программ

Костюк и Лян договорились о запуске образовательных программ

Еврейская автономная область и провинция Хэйлунцзян начали совместные образовательные программы. Губернаторы Мария Костюк и Лян Хуэйлин подчеркнули важность сохранения исторической памяти, укрепления культурных и спортивных связей.

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