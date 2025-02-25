На чем обжаривать картофель до хруста без масла: трюк «3 ложки» Алёна ЮрьеваЕсли вам надоело жарить картофель в масле, но вы мечтаете о хрустящей корочке, попробуйте новый трюк, который изменит ваши представления о приготовлении картофеля.
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