На чем обжаривать картофель до хруста без масла: трюк «3 ложки» Алёна ЮрьеваЕсли вам надоело жарить картофель в масле, но вы мечтаете о хрустящей корочке, попробуйте новый трюк, который изменит ваши представления о приготовлении картофеля.