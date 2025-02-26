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В Воронежской области на расширение ОЭЗ «Центр» выделят более 4 млрд рублей

В Воронежской области на расширение ОЭЗ «Центр» выделят более 4 млрд рублей

В Воронежской области особую экономическую зону «Центр» планируют расширить. Об этом в своем докладе о социально-экономическом развитии региона рассказал первый зампред облправительства Данил Кустов, передают «Воронежские новости».

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