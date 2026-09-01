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Царьград

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Axios: Министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку

Axios: Министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку

Министр армии США Дэн Дрисколл ушёл в отставку из-за конфликтов с министром обороны Питом Хегсетом и массовых увольнений генералов.

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