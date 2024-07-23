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«Умрем все». Кандидат в президенты Украины выступил против мира с Россией

«Умрем все». Кандидат в президенты Украины выступил против мира с Россией

Валерий Залужный.Вчера 12K прочитали Подробнее Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и один из кандидатов на будущих выборах президента Валерий Залужный выступил за продолжение конфликта с Россией во время своей первой речи в Лондоне в новом статусе — посла в Великобритании.

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