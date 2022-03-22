Царьград

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Свердловчане начали перечислять деньги в фонд жителей ЛНР и ДНР

Свердловчане начали участвовать в сборе средств для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Акцию координирует благотоврительная организация «Верь и живи!», которая вот уже несколько лет помогает хосписам и онкобольным в Екатеринбурге.

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